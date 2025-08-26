Confirmado primer caso de gusano barrenador en ser humano en Estados Unidos

Estados Unidos confirma primer caso humano de gusano barrenador, asociado a contagio en El Salvador

El Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó este lunes el primer caso registrado de gusano barrenador en un ser humano dentro del país. Según informó la agencia Reuters, el paciente contrajo la infección durante un viaje a El Salvador, país que actualmente enfrenta un brote activo, por lo que se considera un caso "asociado a viajes".

Días antes, la cadena NBC había reportado un posible contagio en una persona originaria de Guatemala que ingresó por el estado de Maryland. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente si se trata del mismo paciente, las coincidencias han despertado sospechas.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias estadounidenses no han emitido un comunicado oficial más detallado sobre el caso. Sin embargo, este tipo de infecciones ya ha comenzado a generar efectos colaterales, como restricciones al comercio, particularmente en la importación de ganado desde México hacia Estados Unidos, debido al riesgo sanitario.

El gusano barrenador es una larva que invade tejidos vivos, y aunque su presencia en humanos es poco común, representa un riesgo considerable en regiones donde la plaga está activa.