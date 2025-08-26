Declaración de la DEA impacta a Sheinbaum: García Luna comparado con capos del narcotráfico

Sheinbaum se muestra sorprendida por declaración de la DEA que equipara a García Luna con capos del narcotráfico

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su sorpresa ante una reciente declaración del director de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos), quien colocó en el mismo nivel al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con los reconocidos narcotraficantes Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada.

Sheinbaum reaccionó así tras conocerse la confesión de culpabilidad de Zambada García en una Corte de Nueva York. 'Lo que más me llamó la atención fue lo que dijo el director de la DEA: ´Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: primero, García Luna; segundo, el Chapo; y tercero, el Mayo´', relató la mandataria.

'Es impactante que el titular de una agencia de seguridad estadounidense equipare a García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, con dos de los capos más notorios del narcotráfico. Así lo dijo, literalmente', subrayó.

Sheinbaum reiteró que existe cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, colaboración que fue reconocida por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi. 'Ayer mismo, la fiscal de Estados Unidos destacó que hay un trabajo conjunto con el Gobierno de México para reducir los delitos y enfrentar a los grupos del crimen organizado', concluyó.