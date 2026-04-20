Balacera en Teotihuacán deja una turista canadiense sin vida y heridos

Un hombre empezó a disparar desde la cima de la pirámide de Teotihuacán: mató a una turista y se suicidó.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, fue escenario de un tiroteo este lunes. Un hombre armado escaló una de las pirámides y, desde la cima, abrió fuego contra los presentes para luego quitarse la vida en el lugar.

El episodio terminó con la muerte de una turista canadiense y al menos seis heridos: cuatro a causa de los disparos y dos por caída desde la pirámide mientras intentaban huir de la balacera, según informó la Secretaría de Seguridad de Estado de México.

El secretario de Seguridad del Estado de México precisó que de las personas lesionadas, dos son colombianas, una canadiense y otra rusa. Todos reciben atención médica en el Hospital General de Axapusco. Los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (El IMSS-Bienestar) informó que atiende a siete personas a raíz de la balacera en Teotihuacán, entre ellas una menor de edad. Asimismo especificó que de los heridos por caída de la pirámide uno sufrió una fractura y el otro un esguince.

Acciones de la autoridad

El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación, según informó El Universal.

En el sitio se encontró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos. Asimismo, el Gabinete de Seguridad indicó que colaboran en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Impacto en la comunidad

Los videos que comenzaron a circular en las redes muestran el desconcierto inicial de los visitantes ante las detonaciones. Las imágenes muestran a algunos corriendo por la plaza y a otros resguardados tras los muros de las estructuras de piedra. "¡Llamen a la policía!", se escucha gritar a una mujer.