La FGJCDMX defiende su actuación en el caso de Edith Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO – La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rechazó de manera oficial las acusaciones sobre la presunta fabricación de culpables en el proceso judicial relacionado con el caso de Edith Guadalupe, una joven cuya desaparición y posterior hallazgo han generado protestas en la capital.

A través de un comunicado emitido este domingo, la institución afirmó que todas las detenciones y diligencias realizadas hasta la fecha se han apegado estrictamente al debido proceso. La fiscalía respondió así a las denuncias de familiares y organizaciones civiles que señalan irregularidades en la investigación y la detención de personas que, aseguran, no estuvieron involucradas en los hechos.

La FGJCDMX asegura que todas las detenciones se han realizado con debido proceso.

Según el portavoz de la dependencia, las pruebas presentadas ante el juez de control incluyen testimonios, análisis de cámaras de vigilancia y peritajes científicos. "La institución no fabrica culpables ni utiliza pruebas obtenidas de forma ilícita", señaló el comunicado oficial, enfatizando que el objetivo primordial es garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.

La controversia escaló luego de que la defensa de uno de los imputados presentara evidencia que presuntamente ubica a su cliente en un lugar distinto al de los hechos en el momento de la desaparición. No obstante, las autoridades capitalinas sostienen que existen elementos suficientes para mantener las vinculaciones a proceso actuales.

Familiares de Edith Guadalupe exigen transparencia en la investigación.

El desarrollo del caso Edith Guadalupe en la CDMX ha puesto bajo escrutinio la eficacia de los protocolos de búsqueda inmediata. La fiscalía detalló que se han ejecutado múltiples órdenes de cateo en diversos puntos de la ciudad para recabar indicios biológicos y documentales que fortalezcan la teoría del caso presentada ante el Ministerio Público.

Grupos de activistas mantienen plantones frente a las instalaciones de la institución, exigiendo transparencia total y la revisión de las carpetas de investigación. Ante esto, la FGJCDMX aseguró que mantiene los canales de diálogo abiertos con los familiares directos de la joven para informarles sobre cada paso jurídico del proceso.

Organismos internacionales de derechos humanos siguen el caso de Edith Guadalupe.

Organismos internacionales de derechos humanos han manifestado su interés en el seguimiento de este expediente, dado el historial de quejas por deficiencias en investigaciones de feminicidio y desaparición en la región. La fiscalía reiteró que sus ministerios públicos actúan bajo una perspectiva de género y que no habrá impunidad para los verdaderos responsables.

El caso continúa en etapa de investigación complementaria, periodo en el cual tanto la parte acusadora como la defensa podrán aportar nuevas pruebas antes de que se dicte una sentencia definitiva por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México.