Crisis de salud infantil en México: SEP revela cifras alarmantes

En las aulas de México no solo se enseñan matemáticas o historia. Hoy, también se están revelando datos que obligan a mirar con urgencia la salud de millones de niñas y niños.

Los resultados más recientes del programa de salud escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestran una realidad difícil de ignorar: la infancia mexicana enfrenta una crisis silenciosa.

La SEP presenta alarmantes cifras sobre la salud de los niños en México.

Las cifras son contundentes:

4 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad

6 de cada 10 presentan caries

4 de cada 10 tienen problemas de visión

1 de cada 10 padece bajo peso

Más que números, estos datos revelan una doble realidad: mientras algunos menores enfrentan exceso de peso, otros lidian con desnutrición. Un contraste que refleja desigualdad y malos hábitos alimenticios al mismo tiempo.

El programa Vida Saludable busca detectar problemas de salud en las aulas.

Aunque el sobrepeso suele acaparar la atención, hay otros problemas igual de graves que pasan desapercibidos.

Por ejemplo, la mayoría de los niños con caries nunca ha ido al dentista, lo que evidencia una falta de prevención y acceso a servicios básicos de salud.

En paralelo, los problemas visuales afectan a casi la mitad de los estudiantes, impactando directamente en su aprendizaje y desarrollo escolar.

Ante este panorama, las escuelas se han convertido en el primer filtro de diagnóstico. A través del programa "Vida Saludable", brigadas médicas visitan planteles para evaluar a los estudiantes directamente en sus aulas.

Gracias a esto:

Se detectan problemas de salud de forma temprana

Se canaliza a los niños a atención médica gratuita

Se entregan lentes y tratamientos dentales sin costo

Se orienta a las familias sobre nutrición y hábitos saludables

Además, cada estudiante cuenta con un expediente digital de salud, lo que permitirá dar seguimiento a su evolución año con año.

Expertos advierten sobre el impacto de la obesidad infantil en el futuro.

Especialistas coinciden en que esta situación no surge de la nada. Factores como:

Alto consumo de comida chatarra

Bebidas azucaradas

Falta de actividad física

han contribuido a que México enfrente lo que algunos califican como una "epidemia silenciosa" de obesidad infantil.

El reto no solo impacta el presente, sino también el futuro. Un niño con sobrepeso tiene altas probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas en la adultez, como diabetes o hipertensión.

Por eso, el desafío no es únicamente médico, sino social: cambiar hábitos, mejorar la alimentación y fortalecer la prevención desde la infancia.