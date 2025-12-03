México podría alcanzar 60% de deuda del PIB en 2027, advierte Banamex

Alerta Banamex que deuda podría llegar al 60% del PIB

El déficit de 2025 se encamina a ser uno de los más altos de los últimos 30 años

México alcanzaría un nivel de deuda bruta de 60 % del PIB en 2027, debido a una estructura fiscal que "ya no da", por lo que más adelante se sacrificará la inversión y tendrían que aumentar los impuestos, advirtió el área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex.

La deuda bruta es la suma de todas las obligaciones financieras pendientes (internas y externas) del sector público, y se conforma de los pasivos del Gobierno federal, las empresas públicas del Estado y la banca de desarrollo. En tanto, la deuda neta se obtiene al restar a la deuda bruta los activos financieros del País (nacionales e internacionales).

De acuerdo con Hacienda, se estima que este año la deuda bruta cierre en 57.4 % del PIB. Pero Banamex estima que la deuda bruta ascenderá a 58.1 % del PIB, por encima del 54.9 % aprobado para este año, mientras que la deuda neta se ubicaría en 53 %.

Para 2026, prevé que estos niveles aumenten a 59.3 % la deuda bruta y 54.3 % la neta.

"Pero pues ya no da todo lo que hicieron de esfuerzos tributarios, todo se lo comió la baja en los ingresos petroleros.

"Ya hay menos márgenes para apretar más con la estructura fiscal actual. Entonces ya vamos a llegar a 60 % del PIB de la deuda (bruta), en un año y medio o dos ya vamos a estar ahí", advirtió Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos Banamex.

Añadió que el déficit de 2025 se encamina a ser uno de los más altos de los últimos 30 años.