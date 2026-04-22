Coahuila registra baja en personal ocupado en empresas IMMEX

En febrero, cae por segunda vez personal ocupado de empresas manufactureras en México. El personal ocupado de empresas manufactureras en febrero de 2026 cayó 2.6 % a tasa anual y mensual bajó 0.3 %, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base al Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX).

En términos absolutos y a nivel nacional, el personal ocupado de los establecimientos IMMEX pasó de 2 millones 799 mil 493 trabajadores en enero de 2026 a 2 millones 797 mil 149 trabajadores en febrero. También, durante el segundo mes de 2026, bajó el número de establecimientos activos IMMEX en México, con una cifra de 5 mil 217 empresas —disminuyendo tres con respecto a enero de 2026.

En enero se registró una caída anual de 2.4 con respecto al mismo mes de 2025, por lo que esta caída sería la segunda en 2026.

¿Cómo ocurrió la caída en Coahuila?

En Coahuila se mantuvo la cantidad de establecimientos IMMEX contabilizando 412 en febrero de 2026; en el mismo periodo se registró una baja de 0.35 % en el personal ocupado al pasar de 251 mil 162 en el primer mes de 2026 a 250 mil 281 en febrero de 2026. El programa IMMEX en Coahuila tuvo un registro del personal ocupado de cuatro municipios y "otros municipios". A continuación las variaciones porcentuales de febrero de 2026 en cuanto a personal ocupado:

- Acuña: +0.87 % (de 33 mil 568 a 33 mil 863 trabajadores)

- Ramos Arizpe: -1.23 % (de 60 mil 742 a 59 994 trabajadores)

- Saltillo: -1.04 % (de 33 mil 813 a 33 mil 459 trabajadores)

- Torreón: +0.84 % (de 38 mil 684 a 39 mil 11 trabajadores)

- Otros municipios: -0.47 % (de 84 mil 355 a 83 mil 954 trabajadores)