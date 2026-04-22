Banamex elige a Edgardo del Rincón como su nuevo director general

Edgardo del Rincón será el nuevo director general de Banamex. El Grupo Financiero Banamex informó que Edgardo del Rincón será su nuevo director general a partir del 1 de junio de 2026. El nombramiento también incluye la dirección del Banco Nacional de México, con lo que concentrará la conducción operativa del grupo financiero.

Del Rincón sustituirá a Manuel Romo, quien llevó la dirección del grupo por más de 7 años. De acuerdo con Banamex, Del Rincón cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector bancario. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey y recibió en 2025 el Premio al Mérito EXATEC.

El nuevo director inició su carrera en 1985 dentro de la propia institución, donde ocupó cargos como director de Tarjetas de Crédito, director corporativo de Crédito al Consumo y director general de Banca de Consumo. La institución señaló que, bajo su gestión en esas áreas, los negocios de tarjetas, préstamos personales y adquirencia se posicionaron en el mercado mexicano con un enfoque en crecimiento, innovación y eficiencia operativa. También destacó su experiencia en segmentos como banca comercial, patrimonial, empresarial e institucional. Antes de este nombramiento, Del Rincón se desempeñó como director general de BanBajío desde 2019.

Edgardo del Rincón sustituye a Manuel Romo

Según Banamex, durante su gestión la institución fortaleció su enfoque en el financiamiento al sector productivo, particularmente a pequeñas y medianas empresas, y consolidó su presencia como intermediario financiero en el desarrollo regional.