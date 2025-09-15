Claudia Sheinbaum lucirá histórica banda presidencial en evento patrio

CIUDAD DE MÉXICO – La celebración del Grito de Independencia de este año tendrá un significado adicional con el uso de una banda presidencial inédita que será portada por Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México. Este accesorio, más que un simple símbolo de poder, representa un hito histórico de la mujer en la vida pública del país, pues fue elaborada en su totalidad por mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La banda presidencial fue creada por un equipo de tres talentosas mujeres: Laura Jocelyn Velázquez Cruz, Evangelina Rentería de la Cruz y Tonantazi Blancas Constantino. La pieza, que tomó 10 días en completarse, tiene como elemento central el Escudo Nacional bordado con hilos de oro y plata, demostrando la maestría artesanal de las militares. Esta labor meticulosa no solo resalta la dedicación de las artesanas, sino también el creciente rol de las mujeres en las instituciones del país.

Este accesorio trasciende su función oficial y se convierte en un poderoso símbolo. El hecho de que fuera confeccionada por militares mujeres y que sea lucida por la primera presidenta de México durante un evento de tal magnitud como el Grito de Independencia, destaca la evolución de la sociedad mexicana y la mayor participación femenina en los espacios de toma de decisiones.

La banda presidencial que usará Sheinbaum es un recordatorio visual del avance de la equidad de género. Su diseño, que fusiona tradición y modernidad, se alinea con la narrativa del gobierno de Sheinbaum. Este 15 de septiembre, el simbolismo de la banda presidencial, junto con el hecho de que una mujer dé el Grito, marcará un momento de profunda trascendencia en la historia de México, celebrando el empoderamiento femenino en su máxima expresión. La primera presidenta de México no solo portará un emblema, sino una declaración de progreso.