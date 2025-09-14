Camión con refrescos cae en socavón de Iztapalapa

Ciudad de México - Un camión cargado con refrescos de la marca Jarritos se hundió en un enorme socavón que se abrió repentinamente en el pavimento de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa. El incidente, ocurrido en la intersección de la Avenida 5 y Calle 4, movilizó a los equipos de emergencia y ha generado alarma entre los residentes, quienes afirman haber reportado hundimientos previos en la zona.

El Incidente

El vehículo de carga, que circulaba por la zona, quedó parcialmente inclinado y, en un momento dado, terminó por desplomarse casi por completo en el socavón, quedando en posición vertical. A pesar de la impactante escena, no se reportaron personas lesionadas. Fotografías compartidas en redes sociales muestran el camión prácticamente engullido por el agujero, con solo la parte frontal visible.

Respuesta de las autoridades

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, acudió al lugar para supervisar las labores de rescate y aseguró que ya se realizan las evaluaciones pertinentes. "No se reportan personas lesionadas y personal de la alcaldía, @SEGIAGUA y @SGIRPC_CDMX ya realiza las evaluaciones correspondientes, además de las acciones necesarias para retirar el vehículo y atender el socavón", informó la mandataria a través de su cuenta de X.

Antecedentes preocupantes en la alcaldía

Este no es el primer evento de este tipo en la alcaldía. Apenas el pasado 30 de agosto, un socavón de 8 metros se abrió en Periférico Oriente y Nautla, donde cayó un camión que transportaba materiales de construcción. Anteriormente, otro hundimiento de gran magnitud se registró en la Calzada Ignacio Zaragoza, lo que requirió más de dos semanas de reparación.

Además, estos incidentes recientes se suman a eventos de mayor envergadura que han marcado a la alcaldía. Uno de los más trágicos fue la explosión de una pipa de gas LP ocurrida en el Puente de la Concordia el pasado 10 de septiembre. El lamentable suceso, que dejó múltiples fallecidos y más de 90 heridos, se debió, según las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX, a un exceso de velocidad que provocó la volcadura de la unidad. La explosión causó daños significativos y puso en relieve la vulnerabilidad de la infraestructura de la zona, así como los riesgos asociados al tránsito de vehículos de carga pesada con materiales peligrosos. Estos eventos consecutivos han generado una creciente preocupación entre los ciudadanos sobre la seguridad en las vialidades de Iztapalapa.