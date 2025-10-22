Banxico desmiente billete de 2 mil pesos y anuncia retiro del billete de 20 pesos

Banxico anuncia nuevos billetes: ¿Habrá nuevo billete de 2 mil pesos, y qué pasará con el de 20 pesos?

El Banco de México (Banxico) informó recientemente sobre la emisión de nuevas familias de billetes, con el objetivo de aumentar la seguridad, inhibir la falsificación, mejorar la durabilidad en circulación y facilitar su uso para personas con debilidad visual o ceguera.

Tras el anuncio, comenzaron a circular rumores sobre la aparición de un billete de 2 mil pesos, lo que generó dudas entre usuarios y medios de comunicación. Además, en la imagen compartida por Banxico se puede observar que el billete de 20 pesos no figura, lo que abrió la discusión sobre si este se eliminará. Aquí te decimos todo lo que debes saber.

¿HABRÁ UN NUEVO BILLETE DE 2 MIL PESOS EN MÉXICO?

La información sobre un nuevo billete de 2 mil pesos fue desmentida por Banxico, que aclaró que no existe autorización para emitir dicha denominación y que la Junta de Gobierno aún no ha tomado ninguna decisión al respecto. Lo que sí confirmó el Banco de México es que el billete de 20 pesos azul, correspondiente a la familia F y con la imagen de Benito Juárez, se encuentra en proceso de retiro gradual.

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), vigente desde el 10 de octubre de 2025, las instituciones financieras deberán enviar estos billetes al Banco de México cuando los reciban.

A pesar de esto, los billetes mantendrán su poder liberatorio y podrán seguir utilizándose como medio de pago en comercios, cajeros automáticos y bancos mientras sigan vigentes.

El retiro del billete de 20 pesos azul no afectará al billete de 20 pesos de la familia G, emitido en 2021 para conmemorar el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, el cual permanecerá en circulación y no será sustituido en la nueva serie de billetes.