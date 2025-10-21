Detenido presunto extorsionador vinculado al asesinato de líder limonero en Apatzingán

Un presunto cabecilla de una célula delictiva dedicada a la extorsión y el cobro de cuotas a citricultores en Michoacán fue detenido por fuerzas federales, acusado de su presunta participación en el asesinato de Bernardo Bravo, líder y productor limonero de Apatzingán.

La detención de Rigoberto "N", identificado por las autoridades como uno de los responsables del cobro ilegal de cuotas a productores limoneros, fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales. La captura se logró gracias a un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía de Michoacán y autoridades del Gabinete de Seguridad.

"El detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables", declaró García Harfuch, quien además adelantó que se espera la detención de más personas en los próximos días.

La aprehensión de Rigoberto "N" se produce un día después del hallazgo del cuerpo sin vida de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores Del Valle de Apatzingán (ACVA). El cadáver del agricultor fue localizado cerca de la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, en la región de Tierra Caliente.

Días antes de su asesinato, Bravo Manríquez había encabezado un movimiento de reclamo público. En sus declaraciones, el líder limonero había solicitado apoyo gubernamental para evitar que el cítrico se abaratara, lo que significaba grandes pérdidas económicas para el gremio. Asimismo, había alzado la voz contra el crimen organizado en la región, denunciando que el cobro de piso estaba afectando gravemente a los citricultores.

Tras la detención, Rigoberto "N" fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación legal. El Gobierno Municipal de Apatzingán lamentó profundamente los hechos de violencia y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Las instituciones de seguridad han refrendado su compromiso de trabajar coordinadamente para combatir la impunidad en Michoacán y desarticular a los generadores de violencia.