Gerardo Fernández Noroña pide licencia como senador

El legislador Gerardo Fernández Noroña anunció este lunes que solicitará licencia de su cargo como senador para atender un asunto que calificó como "necesario" y una "tarea muy importante". El anuncio fue realizado por el propio político durante una videocharla transmitida en su canal de YouTube.

El senador del Partido del Trabajo (PT), que forma parte de la coalición de Morena, adelantó que su separación del cargo legislativo será temporal y que los detalles sobre los motivos de su petición de licencia de senador serían revelados este martes a las 11:00 horas.

La noticia se da en un contexto de escrutinio público sobre las finanzas y el estilo de vida del legislador. La moción de una posible licencia ya había surgido la semana anterior, específicamente el 14 de octubre, cuando Fernández Noroña fue cuestionado sobre si se sumaría a la propuesta de donar parte de su salario a los damnificados por las lluvias en estados como Veracruz, Querétaro y Puebla. En ese momento, el político confirmó que lo haría y adelantó que daría a conocer pronto un anuncio relacionado con sus percepciones económicas como senador.

En las últimas semanas, Noroña ha sido blanco de críticas por dos situaciones específicas:

Adquisición de Propiedad: Se dio a conocer la compra de una residencia en Tepoztlán, Morelos, un hecho que causó controversia dado que, en el pasado, el legislador había declarado no tener los recursos para adquirir un bien inmueble de ese tipo, luego de haber vivido por años en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Uso de Avión Privado: A principios de octubre, circuló un video que lo mostraba descendiendo de un avión privado con matrícula estadounidense en el aeropuerto de Torreón. El legislador rentó la aeronave para una gira por Coahuila, un acto que fue criticado por contravenir los lineamientos de austeridad de Morena y por el hecho de que la ley prohíbe el uso de aviones privados. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió públicamente aclarar el incidente.

La solicitud de licencia de Gerardo Fernández Noroña genera especulaciones sobre la naturaleza de la "tarea importante" que lo llevará a ausentarse del Senado. Se espera que la explicación de este martes arroje luz sobre si su decisión está relacionada con asuntos políticos internos, su situación patrimonial o las controversias recientes.