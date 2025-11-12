Profeco y Lotería Nacional celebran 49 años de la Revista del Consumidor

La Revista del Consumidor, publicación clave de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha sido homenajeada al cumplir 49 años con la develación de un billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2865 de la Lotería Nacional.

Esta colaboración interinstitucional, que también involucra a la Secretaría de Economía, busca reconocer el compromiso de la revista con la información objetiva, la orientación sobre los derechos del consumidor y la promoción del consumo informado, responsable y saludable en México.

¿Qué detalles tiene el Sorteo Superior No. 2865?

El billete, que ya se encuentra a la venta en sus 2 millones 400 mil cachitos distribuidos en puntos de venta físicos y en línea, es alusivo a las casi cinco décadas de la publicación.

Premio Mayor: El Sorteo Superior No. 2865 celebrará la trayectoria de la revista con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series.

Fecha y Hora: El sorteo se llevará a cabo el próximo jueves 28 de noviembre a las 20:00 horas.

Transmisión: El evento se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

¿Qué reconocimiento se hizo a la labor de Profeco y la revista?

Durante la develación del billete, funcionarios de alto nivel destacaron la relevancia de la Revista del Consumidor y su impacto positivo en la economía de las familias mexicanas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, felicitó a los responsables de la edición, enfatizando que la publicación ha cumplido una doble función esencial a lo largo de su historia: fomentar la integridad y ofrecer un vital servicio público al defender el interés de los ciudadanos. Ebrard mencionó que la labor de la revista es un recordatorio de lo que se puede lograr en defensa del bienestar nacional.

Por su parte, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó que la emisión del billete es un reconocimiento a la Profeco por ejercer la justicia orientando e informando a la ciudadanía, y por su papel en el cuidado de las finanzas familiares. Salomón afirmó que la protección al consumidor es una política pública con sentido social, alineada con el modelo de prosperidad compartida del gobierno actual, donde se prioriza el bienestar de las personas sobre los intereses particulares.

El procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, agradeció a la Lotería Nacional por este espacio conmemorativo, destacando que, al igual que la Lotería, la revista ha sabido mantenerse vigente y conservar su espíritu de servicio público para acompañar a las familias en la toma de mejores decisiones de compra.