Hacienda congela cuentas de 40 personas vinculadas al INE: ¿Guadalupe Taddei está entre los investigados?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ordenó el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con 40 personas y empresas vinculadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo.

La medida contempla a 25 personas físicas y 15 personas morales que fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de que las autoridades identificaran operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren una revisión más profunda.

El anuncio ocurre después de que se difundieran señalamientos sobre presuntos acuerdos irregulares relacionados con contratos del INE y la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, así como con el contratista José Alfredo Hernández Casillas.

De acuerdo con la UIF, los movimientos detectados presentan características que podrían estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la incorporación a esta lista constituye una medida preventiva y administrativa, por lo que no representa una declaración de culpabilidad.

¿Guadalupe Taddei también tiene sus cuentas bloqueadas?

Una de las principales interrogantes es si Guadalupe Taddei forma parte de las personas cuyos recursos fueron inmovilizados.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, evitó revelar los nombres de quienes fueron incluidos en la lista. Explicó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece restricciones para divulgar esta información, además de que los datos forman parte de una investigación en curso.

Por esta razón, las autoridades no confirmaron públicamente si Taddei o el contratista Hernández Casillas están entre los involucrados.

No obstante, una publicación de La Jornada señaló, con base en una fuente con acceso a la lista, que la exconsejera presidenta y José Alfredo Hernández Casillas sí figurarían entre las personas afectadas. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por la UIF.

¿Qué sigue para las personas involucradas?

La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no significa que exista una sentencia ni que se haya demostrado la comisión de algún delito. Las personas señaladas conservan los mecanismos legales de defensa y el derecho de audiencia contemplados en la legislación.

La UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá realizar las investigaciones correspondientes y determinar si existen elementos para proceder legalmente.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, si las indagatorias arrojan información suficiente, se presentarán las denuncias penales correspondientes. También señaló que la revisión de los contratos y las posibles irregularidades involucra a otras instancias, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación.

Sheinbaum pide mayor transparencia en las contrataciones del INE

En medio de este escándalo, la mandataria consideró necesario que el actual Consejo Electoral refuerce la transparencia en sus procesos de contratación, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones similares de cara a las elecciones de 2027.

Respecto a la posibilidad de que los proveedores señalados continúen ofreciendo sus servicios al organismo electoral, la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que no pueden ser inhabilitados automáticamente por los señalamientos y que primero deben desarrollarse los procedimientos de investigación correspondientes.

De esta manera, el caso permanece bajo revisión de las autoridades financieras, ministeriales y fiscalizadoras, mientras continúa sin confirmación oficial la identidad de todas las personas y empresas cuyos recursos fueron bloqueados.