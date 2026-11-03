CNPC aclara campaña de Mochila de Vida en México: no hay riesgo inminente

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aclaró que la difusión de la campaña sobre la preparación de la "Mochila de Vida" forma parte de sus tareas permanentes de prevención y no responde a la inminencia de algún desastre natural ni a contingencias internacionales. Las precisiones de la dependencia ocurren tras la inquietud generada entre usuarios de redes sociales, quienes vincularon las recomendaciones oficiales con el agravamiento de tensiones bélicas en Oriente Medio.

¿Qué provocó la controversia?

La controversia se originó luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México publicara un listado de insumos básicos para garantizar la supervivencia personal durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo. La coincidencia del anuncio con versiones sobre probables escenarios de conflicto global propició especulaciones y alarma en plataformas digitales.

Acciones de la autoridad

A través de un comunicado oficial, el organismo federal explicó que este tipo de guías preventivas se publican de forma habitual en coordinación con las autoridades de protección civil de las 32 entidades federativas. El propósito institucional es promover una cultura compartida de autoprotección, brindar herramientas prácticas para los hogares y estructurar planes de respuesta familiares ante eventualidades cotidianas.

La dependencia subrayó que la estrategia informativa carece de relación con avisos o tendencias procedentes de otros países. Con esta aclaración, las autoridades llamaron a la ciudadanía a conservar la calma, evitar la propagación de rumores sin sustento y asumir la preparación de la mochila de emergencia como una medida básica y continua de autocuidado.