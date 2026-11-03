Andrés Manuel López Beltrán niega vínculos con huachicol fiscal en Tabasco

El dirigente y aspirante a diputado federal Andrés Manuel López Beltrán negó de forma categórica cualquier vínculo con el esquema delictivo conocido como huachicol fiscal o con actividades de importación irregular de combustibles a territorio nacional. A través de un posicionamiento público emitido en redes sociales, el hijo del expresidente de México rechazó de igual manera mantener relaciones comerciales o de amistad con el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio.

¿Qué declaró López Beltrán sobre las acusaciones?

El pronunciamiento ocurre en el marco del proceso interno en el que López Beltrán busca coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Distrito 6 del estado de Tabasco. El político calificó las imputaciones en su contra como parte de una estrategia de desprestigio dirigida hacia su persona y su entorno familiar, asegurando que las versiones difundidas carecen de sustento probatorio y se basan en conjeturas infundadas.

Respecto al delito de contrabando de hidrocarburos, el morenista afirmó no tener participación ni relación directa o indirecta con la entrada de combustibles al país bajo fracciones arancelarias alteradas para evadir la carga tributaria. Asimismo, precisó que no ha intercedido ante ninguna dependencia gubernamental u organismo público para beneficiar a terceras personas o compañías con la asignación de contratos o presupuestos oficiales.

¿Cuál es la relación entre López Beltrán y Jorge Amílcar Olán?

Sobre su relación con Jorge Amílcar Olán, López Beltrán explicó que su único contacto se limitó al ámbito coincidental en la ciudad de Villahermosa a través de conocidos en común, dado que la cónyuge del empresario fue su compañera durante la educación primaria. Subrayó que dicho antecedente no constituye una alianza empresarial ni una amistad estrecha, desmarcándose de las actividades corporativas del empresario tabasqueño.

En su mensaje, el aspirante legislativo atribuyó las acusaciones mediáticas al descontento de diversos sectores empresariales y figuras del periodismo nacional ante los cambios impulsados por el proyecto político de la administración saliente. Aseguró que la pérdida de privilegios fiscales y la obligación de acatar la ley han motivado una serie de campañas informativas en contra del movimiento político al que pertenece.