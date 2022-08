´Bronco´ ingresa a nueva cirugía; pide oraciones

Monterrey. – Jaime Heliodoro "N" anunció este miércoles a través de sus redes sociales que será sometido a una nueva cirugía, producto de los problemas de salud por los cuales atraviesa desde aquella etapa cuando fue recluido en el Centro de Reinserción Social de Apodaca.

El apodado "Bronco" no dio muchos detalles referentes a este nuevo procedimiento quirúrgico y se limitó a pedir a sus seguidores que oren por él y que le mandan toda la energía para salir delante de esta situación.

"Buen día, r a z a. Acabo de llegar al hospital, ya listo para mi cirugía y con toda mi fe puesta en Dios y en los doctores que la llevarán a cabo. Les pido me incluyan en sus oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien", escribió el ex mandatario.

El nacido en Galeana prometió reportarse en cuanto pudiera y finalizó deseando un gran día a todas aquellas personas con las que logró crear una fuerte comunidad de interacción en redes sociales, sobre todo en Facebook, que es donde el político tiene casi tres millones de seguidores.

Bronco y sus problemas de salud

Jaime Heliodoro "N" fue trasladado al Penal de Apodaca el pasado 15 de marzo del presente año, luego de haber sido interceptado en General Terán.

Conforme pasaron las semanas, la salud del "Bronco" se fue deteriorando a tal punto de que tuvo que ser enviado a diferentes hospitales de la Zona Metropolitana, en donde luego de ser sometido a varios estudios, se llegó a la conclusión que el ex gobernador tenía diverticulitis, que son una serie de pequeñas y abultadas bolsas que se pueden llegar a formar en el revestimiento del sistema digestivo.

Esto llevó al "Bronco" al quirófano en el mes de mayo y salió bien librado, ya que le fueron extraídos un par de tumores que se temía que fueran cancerígenos, cosa que al final no resultó.

Actualmente, el ex gobernador pasa los días en su casa, luego de que recibiera arraigo domiciliario por uno de los dos procesos que enfrenta.