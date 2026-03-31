México reporta disminución de casos de sarampión tras vacunación

Después de semanas marcadas por la preocupación, México comienza a ver una luz al final del túnel frente al brote de sarampión. Las autoridades de salud han reportado una disminución en los casos activos, acompañada de avances importantes en la vacunación, lo que marca un cambio positivo en la evolución de esta enfermedad altamente contagiosa.

De crisis a control: el giro en la tendencia

El inicio de 2026 no fue sencillo. El país enfrentó un aumento significativo de contagios, impulsado principalmente por brechas en la cobertura de vacunación y los efectos que dejó la pandemia de COVID-19 en los sistemas de salud.

Sin embargo, el panorama ha comenzado a cambiar. De acuerdo con autoridades sanitarias, el brote muestra una tendencia sostenida a la baja, lo que indica que las medidas implementadas están dando resultados.

Este descenso no es casualidad: responde a una estrategia intensiva basada en vacunación, monitoreo epidemiológico y acciones focalizadas en las zonas más afectadas.

La vacunación: la clave del descenso

Uno de los factores más importantes en esta mejora ha sido el fortalecimiento de la campaña nacional de vacunación.

Se han aplicado millones de dosis en todo el país. Más de 13 millones de personas acudieron a vacunarse en pocas semanas. Los casos activos han disminuido cerca de 30%.

Estas cifras reflejan algo fundamental: cuando la cobertura de vacunación aumenta, la transmisión del virus disminuye.

Además, las autoridades han logrado identificar focos específicos de contagio, lo que ha permitido actuar de manera más rápida y precisa, evitando la propagación a gran escala.

Un problem a global, no solo de México

Aunque el brote encendió las alarmas a nivel nacional, especialistas han aclarado que el sarampión no es un problema exclusivo de México.

El repunte de casos forma parte de un fenómeno global, relacionado con:

- La interrupción de campañas de vacunación durante la pandemia

- La disminución en la cobertura de inmunización en varios países

Esto explica por qué el virus reapareció incluso en regiones donde ya estaba controlado.

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¿Por qué sigue siendo peligroso?

El sarampión no es una enfermedad menor. Es extremadamente contagioso y puede provocar complicaciones graves como neumonía o encefalitis, especialmente en niños pequeños.

Por eso, aunque los casos estén bajando, el riesgo no desaparece.

Lo que sigue: mantener la guardia alta

El descenso de casos es una buena noticia, pero no significa que el problema esté resuelto. Los expertos advierten que:

- Es necesario mantener altas tasas de vacunación

- No se debe bajar la vigilancia epidemiológica

- Las campañas deben continuar para evitar nuevos brotes

En otras palabras, el avance logrado puede revertirse si se descuida la prevención.