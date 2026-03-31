Majo Aguilar no cantará en la boda de su prima Ángela Aguilar

Majo Aguilar reaccionó de forma tajante cuando fue cuestionada sobre si cantaría en la posible boda religiosa de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal. Ante la pregunta, la intérprete no sólo rechazó la idea de interpretar el "Ave María", sino que también calificó el cuestionamiento como superficial.

La cantante de regional mexicano fue una de las invitadas al brunch organizado en la Casa Azul, en honor a Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes se encuentran promocionando la próxima película El diablo que viste a la moda 2. Al evento también asistieron figuras como Regina Blandón y Yalitza Aparicio.

A su llegada al Museo Frida Kahlo, Majo se mostró entusiasta al hablar sobre su próximo concierto en el Auditorio Nacional, escenario en el que se presentará por primera vez. Con optimismo, expresó su deseo de lograr un lleno total, tal como ocurrió en su debut en el Teatro Metropolitan.

"No me molesto para nada, es una pregunta muy sonsa, la verdad, porque yo no canto en iglesias", explicó.

Finalmente, la cantante aseguró que desconoce si está invitada al enlace religioso, el cual, según versiones previas, podría celebrarse en Zacatecas, lo que mantiene las especulaciones sobre su cercanía con la familia.