Captan a hombre comiendo a un gatito muerto en la CDMX

Sucedió en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México donde U¿usuarios en las redes sociales han alertado a las autoridades sobre un hombre que presuntamente roba a mascotas para luego comérselas.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien compartió un video en su perfil de Twitter donde se observa a un hombre, aparentemente indigente, comiéndose a un gato muerto.

Según los primeros informes el incidente ocurrió en las inmediaciones de la colonia San Antonio, a la altura del Campo Cobo.

Tras lo anterior la Fiscalía Capitalina ya indaga lo ocurrido aunque la persona aún no ha sido identificada.

Según las primeras indagatorias, el hombre ronda en las colonias San Antonio, Jardín Campo Verde y en el camellón Tezozomoc, donde presuntamente se roba a las mascotas. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Los vecinos del sector han alertado a través de grupos de WhatsApp sobre la situación que los mantiene con temor.

El video ha causado diversos comentarios en redes sociales, mientras la mayoría califica la acción como cruel, otros argumentaron que lo hace por hambre, o bien, que podría padecer alguna enfermedad psicológica.

"Híjole ayer comí pollo, hoy comí cerdo y mañana comeré res. El comió gato o ahora resulta que entre animales ya hay clases, cuáles merecen ser comidos y cuáles no?"

"Perdón, pero he visto personas "robando" frutos de un árbol, pidiendo un bolillo, etc. Pero comerse a un animal, crudo en plena calle a mordidas, no es por hambre, es trastorno. No podemos disculpar ni normalizar. Mañana es un niño, también lo vas a disculpar?", son algunos de los comentarios que se observan en Twitter.

Por su parte la Asociación Mundo Patitas respondió que no es la primera vez que el hombre comete esos actos.