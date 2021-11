Capturan a Esther Yadira "N"; Líder de "Guerreros Unidos"

VANGUARDIA.- Este sábado autoridades federales detuvieron a Esther Yadira "N", hermana de Claudia Huitrón Vázquez, presidenta del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Morelos; es señalada como presunta líder del grupo delincuencial "Guerreros Unidos". La aprehensión se dio mediante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y de la Fiscalía General de la República (FGR) en el poblado de Oaxtepec, del municipio de Yautepec.

La acción tuvo como principal objetivo capturar a Esther Yadira "N", quién también se hacía llamar "Rosario Herrera" y es ubicada como "La Jefa". Tras la detención, trascendió que Esther está vinculada a una carpeta de investigación federal donde la señalan como la líder del grupo delincuencial "Guerreros Unidos".

Las primeras informaciones indican que mantenía su centro de operaciones en el oriente de Morelos y tenía vínculos directos con personajes de la vida política en la entidad. Además, en redes sociales identifican a Esther o Rosario como presunta pareja sentimental del senador priista, Ángel García Yáñez. En una entrevista, que concedió a medios de la región oriente, García Yáñez negó tener alguna relación personal con Esther.

Admitió que conoció a Esther hace tres o cuatro años, ya que trabajó un tiempo en su equipo. Sin embargo, no es la primera vez que las autoridades federales detienen a ex colaboradores del senador priísta García Yáñez.

En abril de 2020 fue detenido José Arturo "N", ubicado por las autoridades como "El Maytuli" e identificado como el principal operador de la organización criminal del Frank XL, también autodenominado "Los Colombianos". En ese momento, trascendió que al ser detenido José Arturo portaba una credencial metálica que lo acreditaba como asesor del senador.

No obstante, el senador manifestó que cuando ha estado en alguna representación política como alcalde, diputado local y federal, lo han señalado de tener vínculos con personajes de la delincuencia organizada "sin sustento o sin fundamento" para dañar su imagen.

Este domingo, en redes sociales (grupos de WhatsApp) circularon fotografías de diputados, diputadas y hasta magistradas -todas y todos en activo- posando con Esther Yadira "N" en fiestas ostentosas.

Entre estas personalidades políticas figuran el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Francisco Sánchez Zavala; la vicepresidenta del Congreso del Estado, Luz Dary Quevedo, así como el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alberto Sánchez Ortega.

Además, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y actual magistrada Nadia Luz Lara Chávez y el director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOM) y excandidato a diputado federal por el RSP, Enrique Alonso Plascencia.

Se buscó vía telefónica y mensaje de WhatsApp a los arriba citados pero no hubo respuesta de la mayoría. La única en conceder una entrevista fue la magistrada Lara Chávez y confirmó la autenticidad de la fotografía.

Recordó que en las pasadas elecciones fue candidata a diputada federal: "Acudí a una reunión en la que participamos varios candidatos y personas de la sociedad civil y recuerdo haber coincidido con la presidenta de Redes Sociales Progresistas y su hermana, una señora de nombre Rosario, y nos tomamos una foto".

Agregó: "Me tomé esa foto como me tomé muchas otras con distintas personas, antes y durante, la campaña y cuando te tomas una foto así pues no andas preguntado los antecedentes de las personas y si una anda en algo malo pues evidentemente no te tomas una foto". La magistrada consideró que esas fotografías fueron difundidas con dolo con la intención de dañar su imagen.

También, ha circulado información que Esther Yadira mantenía vínculos con al menos 20 alcaldes en funciones y electos de distintos municipios de la entidad. Los primeros registros de Esther Yadira "N" son como testigo protegido en investigaciones de la SIEDO (ahora SEIDO).

Según publicaciones en medios nacionales, ella había trabajado en grupos delincuenciales y su función era ubicar a funcionarios e incluso elementos de corporaciones policiacas para sobornar para que les dieran protección y pudieran operar libremente, según la carpeta de investigación con el número PGR/SEIDO/UEDICS/216/2012 donde la sitúan con el seudónimo "Libre".