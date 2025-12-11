Carlos Loret de Mola denuncia colusión de 4T con crimen tras arresto en Durango

Loret de Mola: Con detención de ´El Limones´, la propia 4T exhibe su colusión con el crimen organizado

Pese a la detención de Édgar ´N´ líder extorsionador y secretario de organización en Durango de la CATEM, central obrera de Morena, el periodista adelanta que Pedro Haces permanecerá intocable, tal como ha ocurrido con otros casos, donde las figuras de mayor peso político permanecen intocables.

CDMX.- El gobierno de la 4T está exhibiendo sus propios vínculos con el crimen organizado, así lo afirma el periodista Carlos Loret de Mola, luego de que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anuncio este miércoles la detención de Édgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones".

Rodríguez Ortiz era secretario de organización de la CATEM en Durango –central obrera fundada por el diputado morenista Pedro Haces–, pero también operador del grupo criminal "Los Cabrera", ligado al Cártel de Sinaloa.

"Nadie como el Gobierno Federal mexicano nos está dando pruebas de la colusión entre Morena y el crimen organizado", escribe el periodista hoy en su columna "Historias de Reportero".

"El Limones" desde hace tiempo era señalado por empresarios y organizaciones de la sociedad civil de ser un líder extorsionador que operaba en la región de La Laguna en Durango.

Según Loret, la aprehensión de Rodríguez Ortiz es una prueba más de la colusión entre Morena y el crimen organizado, exhibida por ellos mismos, porque "es el gobierno morenista señalando a un dirigente del sindicato morenista de pertenecer al crimen organizado".

El periodista recuerda que desde septiembre había adelantado en su columna que después de Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora" y ligado a Adán Augusto López, seguía "El Limones".

"El que sigue en la lista es Édgar Rodríguez Ortiz ´El Limones´, dirigente en Durango de la organización sindical morenista CATEM. Está acusado de extorsiones, lavado de dinero, tráfico de drogas, empresas fantasma, clonación de tarjetas. Un rosario que han denunciado empresarios y organizaciones de la sociedad civil", escribió en su columna del 18 de septiembre.

En Durango y Coahuila, cuenta Loret, no había empresario ganadero, agricultor o comerciante que no hubiera recibido amenazas de Rodríguez Ortiz.

Las denuncias, añade, señalaban que cobraba cuotas por material de construcción, "piso" incluso a taquerías, controlaba alcoholímetros, operaba empresas fantasma y se apoderaba de obras públicas. Y al mismo tiempo movía estructuras sindicales para fortalecer a Morena.

"En Durango y Coahuila todos saben que ´El Limones´ era el operador del secretario general de la CATEM ahí, Nassael Armando Cobián Duarte. Con una mano movía la droga o realizaba las extorsiones, y con la otra sumaba votos para Morena: hace poco operó que el sindicato del sistema de aguas de Gómez Palacio, Durango, dejara al PRI para irse con la morenista CATEM", expone.

Pedro Haces, líder nacional de la CATEM, intentó deslindarse negando que "El Limones" tuviera vínculo alguno con su central obrera. Sin embargo, las redes lo desmintieron con diversas fotografías:

"En un video que derrocha cinismo, (Haces) negó que este personaje tuviera vínculo alguno con su sindicato. A los pocos minutos en redes sociales estaban circulando un montón de fotos de ´El Limones´ portando la playera con el logo de la CATEM, con la gorra de la CATEM, con la bandera de la CATEM, en mítines de Morena y hasta sonriendo al lado de Pedro Haces".

...PESE A EVIDENCIAS, PEDRO HACES NO CAERÁ, ADELANTA LORET DE MOLA

Loret de Mola advierte que la captura de "El Limones" no tendrá consecuencias para Pedro Haces, como ha ocurrido en otros casos recientes que vincular a altos funcionarios o figuras cercanas al presidente López Obrador.

"La lista de la impunidad-Sheinbaum va creciendo", advierte al recordar que cayó Bermúdez Requena, pero no Adán Augusto; cayó el vicealmirante Farías Laguna, pero no el almirante Ojeda; y ahora cae "El Limones", pero –afirma– no caerá Haces.

El periodista acusa a la 4T de proteger a sus figuras de mayor peso político mientras sacrifica a operadores menores para simular combate a la corrupción y al crimen.