Carlos Loret de Mola revela que Rubén Rocha Moya es pez gordo de Morena

¡Es Rocha!... El gobernador de Sinaloa es el pez gordo de la narcopolítica que la 4T pretende entregar a EU

Loret de Mola revela en sus Historias de Reportero que en Morena saben que no pueden ´seguir pateando el bote´ y, ante las presiones estadounidenses, en Palacio Nacional ya han elegido al candidato

CDMX.- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, será entregado a Estados Unidos como el "pez gordo" de Morena involucrado en la narcopolítica, así lo asegura este jueves Carlos Loret de Mola.

De acuerdo con información revelada por el periodista en su columna "Historias de Reportero", la decisión ha sido tomada desde Palacio Nacional, sabedores de que no pueden seguir "pateando el bote" ante las presiones del gobierno estadounidense.

"Según me relatan fuentes con acceso de primer nivel, la congelante noticia que circularon en Palacio Nacional esta semana es que el elegido sería el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya", refiere.

La noticia, asegura, ha dejado "helados" a los integrantes de la cúpula legislativa de la llamada cuarta transformación.

"En la reunión con la cúpula legislativa de Morena en Palacio Nacional, circuló una información que dejó a todos helados: México ya no puede seguir ´pateando el bote´ con el tema de los narcopolíticos, la presión de Estados Unidos está al máximo y parece que será inevitable lo que querían evitar: van a tener que entregar a algún ´pez gordo´ de Morena", refiere.

El gobierno de Estado Unidos, encabezado por Donald Trump, cada vez presiona más a sus homólogos mexicanos para que hagan un mayor esfuerzo en el combate a los cárteles de las drogas, pero también para que procesen a políticos involucrados con los narcotraficantes.

Recientemente, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Estado de EU y canciller mexicano, respectivamente, sostuvieron una llamada telefónica en la que el funcionario estadounidense demandó "resultados tangibles", así como "mano dura" para "desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas".

"El Secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio", expuso el Departamento de Estado en un comunicado.

SÍ HAY LISTA: EU TIENE EN LA MIRA A DOS GOBERNADORES DE MORENA

Rubén Rocha Moya no es el único a quien Estados Unidos tiene en la mira. En su columna, Carlos Loret de Mola también afirma que no es un rumor la existencia de listas de políticos involucrados con el narcotráfico en México elaboradas por los estadounidenses.

Revela que el top 3 se encuentran dos gobernadores en funciones y un general del Ejército. Uno de ellos es el gobernador sinaloense y el segundo sería el sonorense Alfonso Durazo, a quien no menciona, pero afirma: "Y el otro de la lista cuentan que fue funcionario de AMLO y luego se volvió gobernador".

Durazo fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del 1 de diciembre de 2018 al 1 de noviembre de 2020, cuando dejó su cargo para contender por la gubernatura de Sonora.

Hasta el momento, pese a los rumores y filtraciones en la prensa, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México han negado oficialmente las presuntas listas.

Lo que sí es cierto, es que la administración de Claudia Sheinbaum ha entregado en dos grupos a un total de 55 capos de la droga. El primer envío se registró el 27 de febrero de 2025 con 29 presos, entre ellos, Rafael Caro Quintero, el "Narco de Narcos"; Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40" y "Z-42", respectivamente; y Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", entre otros.

El segundo envío estuvo conformado por 26 capos, entre quienes estaban Servando Gómez, "La Tuta", y ocurrió sólo seis meses después, el 13 de agosto de 2025.