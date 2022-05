Catea Fiscalía de NL recamara de Debanhi

MONTERREY, NUEVO LEÓN. – Tras confirmarse la noticia de que podrían ser exhumados los restos de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldua para esclarecer las verdaderas causas del deceso de la joven, elementos de la Fiscalía General de Nuevo León realizaron un cateo en la recamara de la jovencita.

El sorpresivo cateo que realizaron elementos de investigación de Nuevo León, se da a 46 días de que la joven fuera reportada desaparecida, pese a que el padre de Debanhi siempre se mostró dispuesto a que la Fiscalía realizará la revisión de la recamara, sin embargo esta dio hasta ahora.

"De alguna manera empezaron a checar el cuarto de mi hija. Con qué intención, no sabemos. Qué es lo que venían a buscar, no sabemos. Yo siempre les dije: ´el cuarto de mi hija está a disposición de la Fiscalía", expresó el padre de Debanhi,

"Nos solicitaron otro tipo cateo, catear el cuarto de mi hija, que eso lo debieron haber hecho hace mucho tiempo, hace cuarenta días, desde que desapareció."

Con respecto a la exhumación de los restos de su hija, Mario Escobar dijo que él no estuvo presente durante la reunión de la Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional, que decidió realizar un nuevo estudio forense.

"Llegamos a este punto, me duele. Nos duele como familia, me duele como papá que todavía no le podamos dar a Debanhi ese luto que se merece".

Sin embargo, aseguró que pese a ello está de acuerdo en llevar a cabo el procedimiento, ante lo cual expresó: "Si esta exhumación es un parteaguas para cambiar el antes y el después de Debanhi, lo acepto."

El padre de Debanhi, confía que al exhumar el cuerpo de su hija se confirme la hipótesis del asesinato, ocurrido en abril.