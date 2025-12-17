Ahora CBP revisará datos biométricos también al salir de Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A partir del 26 de diciembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) verificará también los datos biométricos de las personas que salgan del país, como parte de una nueva regulación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Mediante un comunicado, el DHS informó la implementación de la norma final denominada “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de los Estados Unidos”, la cual busca establecer un programa integral de control biométrico para fortalecer la seguridad nacional y agilizar los procesos de verificación de identidad de visitantes extranjeros.

Detalles confirmados

La regulación modifica disposiciones vigentes para autorizar a la CBP a recopilar datos biométricos faciales de todos los no ciudadanos, tanto al ingresar como al salir del país, ya sea por aeropuertos, puertos terrestres, marítimos u otros puntos de salida autorizados.

No obstante, autoridades de la Aduana de Eagle Pass señalaron que hasta el momento no cuentan con un comunicado oficial sobre la aplicación de esta medida a nivel local, por lo que se desconocen los detalles operativos. Indicaron que se espera mayor información en los próximos días.

Acciones de la autoridad

La nueva norma también elimina las limitaciones de programas piloto y amplía la recopilación biométrica a nuevas modalidades de transporte, como salidas por mar, vuelos privados, entradas y salidas de vehículos, así como el cruce de peatones.

“Esta norma final marca un hito importante en nuestros esfuerzos por implementar con éxito el mandato de entrada y salida biométrica y fortalecer la seguridad de Estados Unidos”, señaló Diane Sabatino, comisionada ejecutiva adjunta interina de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, quien agregó que, con mayor financiamiento, se ampliará el uso de biometría facial y tecnología avanzada en aire, tierra y mar.

Cabe recordar que, en 2017, el entonces presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para acelerar la implementación del sistema biométrico de entrada y salida, lo que permitió al DHS avanzar en la emisión de esta norma final.