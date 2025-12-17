Contactanos
Nación

Clara Brugada anuncia operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX

La seguridad en el Metro CDMX se reforzará con la participación de diversas autoridades.

Por Staff / La Voz - 17 diciembre, 2025 - 03:10 p.m.
Clara Brugada anuncia operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Metro CDMX aplica operativo Cero Pirotecnia en estas estaciones

      El operativo Cero Pirotecnia arrancó en estas estaciones del Metro CDMX.

      Durante la temporada decembrina, el Sistema de Transporte Colectivo Metro llevará a cabo un operativo de seguridad.

      Estas son las estaciones del Metro CDMX donde aplica el operativo Cero Pirotecnia

      Mediante un comunicado, el Metro CDMX anunció el operativo Cero Pirotecnia para prevenir el ingreso de "cohetes, luces y artículos similares". Durante el operativo se establecerán sitios de revisión, aunque se hará énfasis en estas estaciones de Metro CDMX:

      Fray Servando

      Merced

      Candelaria

      Jamaica

      Zócalo/Tenochtitlan

      Pino Suárez

      Salto del Agua

      Dichas estaciones han sido detectadas como punto de ingreso de pirotecnia. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad, el operativo estará activo desde el 17 de diciembre hasta el próximo 6 de enero 2026.

      El operativo tiene la finalidad de garantizar la seguridad en el Metro CDMX en:

      Accesos

      Vestíbulos

      Pasillos

      Andenes

      Trenes

      Por lo que se ha prohibido de manera estricta el ingreso, transporte o venta de material pirotécnico en el Metro CDMX.

      ¿Cómo será el operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX?

      El operativo Cero Pirotecnia que será desplegado en el Metro CDMX, contará con revisiones preventivas.

      Cada revisión será realizada con respeto a los derechos de los usuarios, de acuerdo a las instrucciones que dio Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX. En el operativo la seguridad será reforzada con elementos de Vigilancia del Metro y con policías contratados.

      Además, se indicó que Cero Pirotecnia contará con la participación de personal de las áreas de:

      Seguridad Institucional

      Gestión Integral de Riesgos

      Protección Civil del Metro

      Así como con la colaboración de inspectores Jefes de Estación del Metro CDMX y efectivos de:

      Policía Auxiliar (PA)

      Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC CDMX

      Dichos persona realizará labores de resguardo y coadyuvarán en labores de supervisión de las 12 líneas del Metro CDMX.

      Por su parte habrá también un monitoreo constante en los accesos al Metro mediante el Sistema de videovigilancia.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados