Bolillo en CDMX: ¿Patrimonio Gastronómico Vivo tras críticas de chef?

El bolillo podría convertirse en Patrimonio Gastronómico Vivo de la CDMX.

Pese a los comentarios denostativos por parte del chef británico Richard Hart, el bolillo podría convertirse en Patrimonio Gastronómico Vivo de la Ciudad de México (CDMX).

Esto gracias a la Universidad Anáhuac México y la Facultad de Turismo y Gastronomía, que buscan que se reconozca la importancia del bolillo en la vida cotidiana y alimentaria de los habitantes de la CDMX.

La Universidad Anáhuac México dio a conocer que, a través de su Facultad de Turismo y Gastronomía, promueve un proyecto académico y cultural cuyo objetivo principal es que el bolillo sea declarado Patrimonio Gastronómico Vivo de la CDMX. Esto tras los comentarios del chef británico Richard Hart, quien calificó al bolillo como algo “horrible” y aseguró que México no tenía cultura panadera.

Por ello, la iniciativa está comandada por el investigador Alberto Peralta de Legarreta, quien se desempeña como coordinador del Centro de Investigación y Competitividad Turística (CICOTUR) de dicha universidad. Según señala el proyecto, el investigador, junto a sus colaboradores, han llevado a cabo una extensa investigación que recaba la importancia histórica, social, simbólica y hasta nutritiva del bolillo dentro de la cultura gastronómica de la CDMX.