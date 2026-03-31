Madre busca incansablemente a su hijo desaparecido en el desierto de Sonora

En el desierto de Sonora, donde el silencio suele esconder historias que nadie quiere contar, una madre volvió a enfrentarse a la posibilidad más dura: encontrar a su hijo... convertido en restos.

Cecilia "Ceci" Flores, conocida en todo México por su incansable labor como líder de las Madres Buscadoras de Sonora, vivió uno de los momentos más devastadores de su vida tras el hallazgo de restos humanos que podrían pertenecer a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido desde 2019.

Un hallazgo cargado de esperanza... y de incertidumbre

El descubrimiento ocurrió en una zona de Hermosillo marcada por la violencia y la presencia de fosas clandestinas. Los restos, dispersos y deteriorados por el paso del tiempo, coincidían con pistas que Ceci había seguido durante años.

Para cualquier madre, encontrar a su hijo sería un alivio. Pero en este caso, la realidad es más compleja.

Aunque la familia ha señalado indicios que apuntan a que los restos podrían corresponder a Marco Antonio, la confirmación científica no ha sido sencilla. Las pruebas de ADN han enfrentado dificultades debido a las condiciones en que fueron encontrados los huesos: expuestos a la intemperie durante años, lo que complica su identificación.

La confirmación que no termina de llegar

A pesar de que inicialmente se habló de una posible identificación, los estudios genéticos no han dado aún una respuesta definitiva. La propia Ceci Flores ha reconocido la crudeza del proceso: Identificar restos en estas condiciones "es muy difícil".

Mientras tanto, la familia se mantiene en una dolorosa espera, atrapada entre la esperanza de cerrar un ciclo y el temor de no tener aún certeza sobre el destino de su ser querido.

Una madre que no se detiene

La historia de Ceci Flores no es solo la de una madre que busca a su hijo. Es también la de una mujer que, tras la desaparición de Marco Antonio y otro de sus hijos, decidió convertir su dolor en una causa colectiva.

Desde 2019, ha encabezado búsquedas en distintos puntos del país, ayudando a cientos de familias a encontrar a sus desaparecidos, vivos o muertos.

Y aunque este hallazgo podría representar un cierre personal, ella misma ha dejado claro que su lucha no termina aquí.

Más que un caso, un reflejo del país

Lo ocurrido con la familia de Ceci Flores es un reflejo de una crisis más amplia en México: miles de familias que buscan respuestas en terrenos olvidados, muchas veces sin apoyo suficiente y enfrentando riesgos constantes.

El caso de Marco Antonio Sauceda Rocha no solo habla de una desaparición, sino de años de incertidumbre, de búsquedas con pala en mano y de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿son realmente esos restos los de su hijo?

Mientras la ciencia intenta dar claridad, el corazón de una madre ya ha recorrido un camino que ninguna prueba podrá medir.