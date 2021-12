Celebra AMLO que la Corte obligue al INE a realizar consulta de revocación de mandato

LATINUS.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este miércoles la resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar la consulta de revocación de mandato con el presupuesto que se aprobó para el próximo año.

"Primero decide, resuelve que se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril, es la revocación de mandato (...) Es un precedente histórico, independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa, que quede establecido de que el pueblo pone y el pueblo quita", expresó el mandatario durante su conferencia matutina.

Ayer, un ministro de la SCJN resolvió que el INE deberá hacer los ajustes necesarios a su presupuesto para cumplir con lo señalado en la Ley Federal de Revocación de Mandato y realizar la eventual consulta en esta materia, luego de que la Cámara de Diputados aplicó un recorte de 4 mil 913 millones al órgano electoral en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022.

"Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar", señala el ministro.

El artículo cuarto transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre y por el que se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, al que alude el acuerdo de la Corte, señala que "el Instituto deberá garantizar la realización de la consulta(...), por lo que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios".

"El INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió de que tiene que realizar la consulta con el presupuesto que tiene el INE, que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto, para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional", dijo el presidente López Obrador por la mañana.

El pasado 12 de diciembre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió la controversia constitucional que promovió el órgano electoral por el recorte a sus recursos en el PEF 2022, al explicar que faltan 2 mil 300 millones de pesos para realizar una eventual consulta de revocación de mandato.