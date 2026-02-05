Claudia Sheinbaum preside ceremonia del 109 aniversario de la Constitución en Querétaro

En Vivo... Claudia Sheinbaum preside ceremonia del 109 Aniversario de la Constitución Mexicana

Hoy, el corazón de Querétaro se convierte en el epicentro de la vida política de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la ceremonia oficial por el 109 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un acto que no solo es protocolo, sino un recordatorio del pacto social que nos rige. Desde el histórico Teatro de la República, la mandataria lanza un mensaje de unidad y respeto a la carta magna que fue promulgada en 1917, bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, tras los convulsos años de la Revolución Mexicana.

Ceremonia en Querétaro

Este 5 de febrero, la agenda nacional se trasladó por completo al Bajío. Para darle la importancia que merece este acto cívico, la Jefa del Ejecutivo federal decidió suspender su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Esta decisión subraya la relevancia de la descentralización de los festejos patrios y la necesidad de concentrar la atención en el documento que garantiza los derechos humanos, la democracia y la soberanía nacional en un contexto de transformaciones políticas profundas para el país.

Mensaje de unidad de Sheinbaum

El ambiente en Santiago de Querétaro es de solemnidad y expectación. Con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, la ceremonia busca reafirmar la vigencia de los ideales de justicia social contenidos en el texto constitucional. Al ser un evento de gran envergadura, la transmisión en vivo permite que ciudadanos de todo el territorio nacional sigan minuto a minuto las palabras de la Presidenta, quien ha enfatizado en diversas ocasiones que su gestión camina de la mano con los principios de la Constitución de 1917.