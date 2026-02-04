Claudia Sheinbaum: México apoyará investigación de Epstein

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las nuevas revelaciones relacionadas con el caso Jeffrey Epstein corresponden a una investigación en Estados Unidos, y sostuvo que México colaborará si el Departamento de Justicia estadounidense lo solicita.

En su conferencia matutina de este miércoles 4 de febrero en Palacio Nacional, la mandataria dijo que el asunto debe ser atendido por las autoridades de ese país y que la participación de México dependerá de un requerimiento formal.

"Tiene que abrirse la investigación de Estados Unidos, es una investigación en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos, pero es un investigación que ocurre en Estados Unidos", señaló Sheinbaum.

Declaraciones de Claudia Sheinbaum

El posicionamiento se dio luego de reportes sobre la publicación de documentos del caso en plataformas oficiales y, posteriormente, su retiro, en un contexto en el que se ha mencionado de forma no confirmada la aparición de nombres de personas mexicanas.