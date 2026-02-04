Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre caso Epstein y colaboración

La difusión y posterior retiro de archivos del caso en Estados Unidos volvió a colocar el expediente en la agenda pública.

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las nuevas revelaciones relacionadas con el caso Jeffrey Epstein corresponden a una investigación en Estados Unidos, y sostuvo que México colaborará si el Departamento de Justicia estadounidense lo solicita.

En su conferencia matutina de este miércoles 4 de febrero en Palacio Nacional, la mandataria dijo que el asunto debe ser atendido por las autoridades de ese país y que la participación de México dependerá de un requerimiento formal. "Tiene que abrirse la investigación de Estados Unidos, es una investigación en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos, pero es un investigación que ocurre en Estados Unidos", señaló Sheinbaum.

El posicionamiento se dio luego de reportes sobre la publicación de documentos del caso en plataformas oficiales y, posteriormente, su retiro, en un contexto en el que se ha mencionado de forma no confirmada la aparición de nombres de personas mexicanas.

De acuerdo con información difundida en medios estadounidenses, el Departamento de Justicia retiró de su página web miles de documentos relacionados con el caso después de denuncias de que la identidad de víctimas habría quedado comprometida. La autoridad estadounidense atribuyó el problema a "fallos técnicos o humanos" y señaló que los archivos solicitados por víctimas o sus representantes fueron retirados para su posterior edición, mientras continúa la revisión para evitar que se exponga información sensible.

En el plano institucional, reportes indican que el tema fue planteado ante un juez federal y que la revisión y corrección de los materiales seguirá para proteger datos personales en futuras publicaciones.

En México, Sheinbaum insistió en que el expediente y sus actuaciones corresponden a las autoridades de Estados Unidos, y reiteró que, en caso de existir una petición de colaboración, su gobierno participará conforme a los mecanismos de cooperación aplicables.