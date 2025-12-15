Raúl Rocha admite su participación en huachicoleo en Querétaro

Reconoce Raúl Rocha que participó en huachicoleo

También rechazó haber traficado armas, aunque reconoce que uno de los principales contrabandistas del grupo delictivo le ayudó a tramitar la expedición de licencias de portación.

Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del concurso Miss Universo, reconoció ante la FGR haber participado en el contrabando de combustible desde Guatemala en dos operaciones en las que invirtió 4.2 millones de pesos que le generaron ganancias de 1.2 millones.

También rechazó haber traficado armas, aunque reconoce que uno de los principales contrabandistas del grupo delictivo le ayudó a tramitar la expedición de licencias de portación de armamento para el personal de seguridad a su servicio.

¿Qué declaró Raúl Rocha sobre su participación?

En el escrito de 15 puntos que presentó para obtener el beneficio de criterio de oportunidad, aseguró que en realidad los líderes son Jacobo Reyes León "El Yaicob", ex candidato a alcalde de San Martín de las Pirámides, Edomex, y Daniel Roldán Morales "El Inge", y que él solo aceptó participar en dos operaciones de combustible ilegal, ante la "insistencia" del primero de ellos.

En el testimonio, Rocha no señala a ningún político ni empresario vinculado a este grupo delictivo; apunta más bien a los sujetos que tienen orden de aprehensión en la misma investigación en la que fue involucrado y se coloca por debajo de ellos en la jerarquía de la organización.

Detalles de las operaciones de contrabando

"Ante tanta insistencia de que participara, le dije que en todo caso únicamente podría apoyar con hacer aportaciones de dinero, a lo que Jacobo Reyes me dijo que eso era lo que necesitaban para la compra de los combustibles y que por esas aportaciones se me devolvería la inversión y se me daría un interés o un porcentaje de las ganancias que se generaran por la distribución y venta del combustible, y que era seguro porque él era el operador de ese negocio", relata.

"El trato consistió en que yo prestaría la cantidad de 2 millones 100 mil pesos y por ese tanto yo obtendría un retorno de intereses: después de estar de acuerdo ambos con esta propuesta, aproximadamente a finales de los meses de noviembre y de diciembre del año 2024 le entregué, en esas dos ocasiones, la cantidad de 2 millones 100 mil pesos en cada una".

"Y a cambio de ello, aproximadamente dos meses después, a finales de febrero de 2025, recibí de Jacobo Reyes el retorno del monto principal de mis préstamos o inversiones, así como los intereses que ascendieron a 600 mil pesos por cada aportación".

"El único con el que tenía contacto era con Jacobo Reyes y con nadie más y esto se constriñó únicamente a esa inversión o préstamo, por el cual recibí un interés por el tiempo que duró".

Contexto sobre Jacobo Reyes y el contrabando

Rocha recuerda que conoció a "El Yaicob" apenas el año pasado, a través de un amigo en común de nombre Guillermo Castell, quien le dijo que Reyes tenía experiencia en la producción de eventos públicos, lo que le interesó porque una de sus actividades empresariales es la producción de eventos sociales internacionales como Miss Universo.

Reyes había sido presentador musical y organizador del Festival Caminante, que se realiza cada año en la zona cercana a las Pirámides de Teotihuacán.

El empresario detalla que el combustible contrabandeado desde Centroamérica era almacenado principalmente en el predio La Espuela, en Querétaro, un recinto de la empresa Ferropolymers, S.A. de C.V., que tiene como uno de sus propietarios y representante legal a Sergio Hurtado Perea, hoy prófugo de la justicia.