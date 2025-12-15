Contactanos
Aprobación de Manolo Jiménez en Coahuila lo coloca en cuarto lugar nacional

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ha registrado un aumento del 3% en su aprobación ciudadana, alcanzando un 55.1% en noviembre.

Por Staff / La Voz - 15 diciembre, 2025 - 10:10 a.m.
      Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky.

      Se ha publicado el Ranking Mitófsky Capítulo: gobernadores y gobernadores de México, medición mensual sobre aprobación ciudadana, publicada por El Economista.

      En dicha encuesta, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, registró en el mes de noviembre un 55.1 % de aprobación ciudadana, por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3 % en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

      ¿Quién lidera el ranking de gobernadores?

      Quien encabeza el ranking es la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, con 57 %, seguida por Ricardo Gallardo, Gobernador de San Luis Potosí, con 55.8 %, y en el tercer sitio se encuentra Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, con 55.2 %.

      Cambios en la aprobación de otros gobernadores

      De acuerdo a la encuesta, 13 mandatarios han registrado bajas en su calificación. Así mismo, 18 tuvieron un alza en su aval y en un caso el dato se mantuvo sin cambios.

      Veinte gobernadores lograron una calificación alta, con registros de 50 a 60 % de aprobación.

