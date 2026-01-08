CFE impulsa el uso de cabinas telefónicas en México

Durante décadas, las cabinas telefónicas formaron parte del paisaje urbano y rural de México. Antes del teléfono celular, eran un servicio esencial para comunicarse, especialmente en emergencias o zonas sin líneas domiciliarias.

Con la llegada de los smartphones y las aplicaciones de mensajería, estas estructuras quedaron relegadas al abandono. En muchas ciudades permanecen vandalizadas, inutilizadas o simplemente ignoradas, convirtiéndose en símbolos de una tecnología superada.

Sin embargo, lejos de desaparecer por completo, las cabinas vuelven a escena. Ahora, la CFE plantea darles una nueva función como herramienta de conectividad social, principalmente en regiones donde el acceso digital sigue siendo limitado.

La apuesta de CFE Telecom para cerrar la brecha digital

A través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), el Estado mexicano impulsa un programa para reactivar cabinas telefónicas en comunidades rurales y municipios con rezago tecnológico.

El esquema funciona mediante convenios con presidencias municipales y permite realizar llamadas gratuitas, sin necesidad de saldo, tarjetas o registro previo. La empresa sostiene que esto beneficia especialmente a personas mayores o a quienes no usan teléfonos inteligentes.