Harfuch confirma arresto de miembros del Cártel de Sinaloa en España

Harfuch responde por arresto en España de miembros del Cártel de Sinaloa

La Policía Nacional de España desmanteló una red criminal donde arrestaron a 9 personas, entre los detenidos miembros del Cártel de Sinaloa por tráfico de metanfetaminas. Ahora Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), responde al arresto.

Desde la conferencia mañanera del jueves 8 de enero desde Morelos, Omar García Harfuch dio más detalles sobre este arresto en España a una organización criminal vinculada con el Cártel de Sinaloa, de la que aseguró que existe un "buen intercambio de información" entre las operaciones de seguridad de ambas naciones y dio a conocer la procedencia de los miembros del Cártel de Sinaloa.

Omar García Harfuch responde por arresto en España de miembros del Cártel de Sinaloa; entre los detenidos había dos mexicanos.

Sobre este tema, Omar García Harfuch dio a conocer que esta operación del Gobierno de España inició desde el año 2023, de la que en este 2026 detuvieron a 9 personas.

La organización criminal de origen hispano-mexicano estaba vinculada al Cártel de Sinaloa según información compartida por el Gobierno español y medios locales europeos.