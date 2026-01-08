Contactanos
Harfuch confirma arresto de miembros del Cártel de Sinaloa en España

Harfuch destacó la importancia del intercambio de información entre México y España en la lucha contra el crimen organizado.

Por Staff / La Voz - 08 enero, 2026 - 10:54 a.m.
      Harfuch responde por arresto en España de miembros del Cártel de Sinaloa

      "Hay buen intercambio de información". Harfuch responde por arresto en España de miembros del Cártel de Sinaloa; había dos mexicanos, uno de Jalisco y otro de Sinaloa.

      La Policía Nacional de España desmanteló una red criminal donde arrestaron a 9 personas, entre los detenidos miembros del Cártel de Sinaloa por tráfico de metanfetaminas. Ahora Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), responde al arresto.

      Desde la conferencia mañanera del jueves 8 de enero desde Morelos, Omar García Harfuch dio más detalles sobre este arresto en España a una organización criminal vinculada con el Cártel de Sinaloa, de la que aseguró que existe un "buen intercambio de información" entre las operaciones de seguridad de ambas naciones y dio a conocer la procedencia de los miembros del Cártel de Sinaloa.

      Omar García Harfuch responde por arresto en España de miembros del Cártel de Sinaloa; entre los detenidos había dos mexicanos.

      Sobre este tema, Omar García Harfuch dio a conocer que esta operación del Gobierno de España inició desde el año 2023, de la que en este 2026 detuvieron a 9 personas.

      La organización criminal de origen hispano-mexicano estaba vinculada al Cártel de Sinaloa según información compartida por el Gobierno español y medios locales europeos.

