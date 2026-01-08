Claudia Sheinbaum incumple promesas a proveedores de Pemex

Pemex tardará 8 años en pagar a proveedores, pese a promesas de Sheinbaum

La empresa emitió convenios donde extiende el plazo de pago a proveedores y contratistas, con el fin de liquidar los saldos generados en 2025 hasta en ocho años, mediante pagos trimestrales de capital e intereses.

Pemex decidió extender hasta 8 años el pago de adeudos de 2025 a proveedores y contratistas, incluyendo capital e intereses, pese a la promesa reiterada de la presidenta Claudia Sheinbaum de que se les liquidaría en meses.

En su más reciente informe enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), reconoce un adeudo por más de 29 mil millones de pesos hasta octubre de 2025.

"Pemex emitió convenios modificatorios para extender el plazo de pago con proveedores y contratistas, con el fin de liquidar los saldos generados en 2025 hasta en ocho años, mediante pagos trimestrales de capital e intereses. Al 31 de octubre de 2025, la importación de estos convenios ascendía a 29 mil 236 millones de pesos", indicó en el Informe 6-K emitido en diciembre.

Estos cambios van en sentido contrario a las promesas de Sheinbaum de liquidarles. El 15 de enero de 2025 aseguró que saldarían la deuda en marzo; el 20 de marzo dijo que habría una extensión y el 26 de mayo expresó que se estaba pagando "poco a poco".

El 19 de junio, ante la advertencia de proveedores que estaban en riesgo por los adeudos de Pemex, respondió que todavía faltaba una parte del pago. El 22 de junio, en Ciudad del Carmen, aseguró que ya estaba "resuelto" un plan de pago y, para el 5 de agosto, se volvió a prometer que les pagaría como parte de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Pemex.

El 11 de diciembre, la mandataria sostuvo que Pemex estaba cerrando muy bien 2025. En el documento citado, la petrolera reconoció una deuda con proveedores por 517 mil 98 millones de pesos a septiembre pasado.