Temblor de 5.5 grados en Jalisco: autoridades sin reportes de daños

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó un temblor al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. El reporte preliminar indica que el fenómeno de magnitud 5.5 ocurrió a las 13:33 horas de este 5 de diciembre.

Detalles del sismo en Jalisco

En una breve publicación en X (antes Twitter), la dependencia detalló que el epicentro se localizó a 231 kilómetros al suroeste del municipio, con una profundidad de 5 kilómetros. Hasta las 15:00 horas, Protección Civil no ha emitido un reporte por afectaciones; sin embargo, es recomendable prestar especial atención a los avisos por probables réplicas.

Recomendaciones de Protección Civil tras el sismo

El protocolo de actuación se divide en acciones antes, durante y después del evento, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

1. Antes del sismo: Prepara un plan familiar de emergencia e identifica las zonas de seguridad dentro y fuera de tu hogar. Asegura objetos pesados (muebles, libreros, cuadros) a las paredes o al piso para evitar que caigan.

2. Durante el sismo: Mantén la calma y evita el pánico. Agáchate, cúbrete y sujétate: colócate debajo de una mesa o escritorio resistente.

3. Después del sismo: Verifica tu estado de salud y el de las personas a tu alrededor. Usa el teléfono únicamente para emergencias.

Impacto del sismo en la comunidad

Recuerda que es sumamente importante mantener la calma en todo momento. Con estas actividades, se prevé que resguardes tu integridad y la de tus seres queridos.