Ciro Gómez Leyva sufre intento de asesinato; Lo salvó el blindaje de su auto

El reconocido periodista, Ciro Gómez Leyva denunció que el dia de ayer, sufrió un atentado contra su vida, cuando un par de sujetos dispararon contra su camioneta, cuando este regresaba a su hogar.

Fue por medio de sus redes sociales que el periodista, aseguró que un par de hombres en una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra su camioneta para quitarle la vida, pero fue el blindaje de su vehículo que lo salvó.

"A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL" aseguró Ciro.

El periodista denunció ante las autoridades este ataque, con lo que el mismo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, aseguro que estaría en la búsqueda de los sicarios.

"Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México, SSC-CDMX", dijo.

Periodistas, activistas, comunicadores y figuras de la vida política lamentaron y condenaron el ataque contra el periodista.