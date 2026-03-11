La violencia digital alcanza a millones en México: mujeres enfrentan ataques distintos en redes

Las redes sociales prometían ser un espacio de libertad, expresión y conexión. Sin embargo, para millones de mexicanos se han convertido también en un escenario de agresiones y hostigamiento. Tan solo en los últimos años, alrededor de 18 millones de personas en México han sufrido algún tipo de violencia digital, una problemática que afecta a hombres y mujeres, pero que golpea de forma diferente a ellas.

La violencia digital en México

La violencia digital incluye insultos, amenazas, suplantación de identidad, difusión de contenido íntimo sin consentimiento y otros ataques que ocurren a través de internet. Con el crecimiento de las plataformas digitales, estos comportamientos se han vuelto más frecuentes y, muchas veces, más difíciles de controlar.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que las formas más comunes de ciberacoso incluyen contactos mediante identidades falsas, mensajes ofensivos y llamadas intimidantes, prácticas que afectan a millones de usuarios.

Aunque el fenómeno es amplio, especialistas y autoridades coinciden en que las mujeres viven la violencia digital de manera distinta.

La violencia tiene rostro de mujer

En redes sociales, las agresiones hacia mujeres suelen tener un componente de género. No solo se trata de insultos, sino de ataques relacionados con su apariencia, su vida personal o su sexualidad.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, ha señalado que el acoso en internet puede incluir amenazas, campañas de desprestigio o difusión de contenido íntimo, prácticas que buscan silenciar o intimidar a las víctimas, especialmente cuando participan en la vida pública o política.

En muchos casos, las agresiones buscan cuestionar la credibilidad o las capacidades de las mujeres, algo que rara vez ocurre con la misma intensidad contra los hombres.

Consecuencias que van más allá de la pantalla

Aunque ocurre en el mundo digital, el impacto de esta violencia es muy real. Las víctimas pueden sufrir ansiedad, estrés, miedo o incluso abandonar espacios digitales y profesionales para evitar el hostigamiento.

Diversos estudios advierten que la violencia en línea es una extensión de las desigualdades que existen fuera de internet. En otras palabras, los prejuicios y el machismo del mundo real también se trasladan a las plataformas digitales.

Avances legales y desafíos pendientes

En México se han impulsado leyes y movimientos para combatir este problema. Uno de los más conocidos es el que llevó a la creación de la llamada "Ley Olimpia", impulsada por la activista Olimpia Coral Melo, que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

A pesar de estos avances, especialistas coinciden en que aún falta mucho por hacer: desde mejorar los mecanismos de denuncia hasta exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales.

Un reto para la sociedad digital

La violencia digital no es solo un problema tecnológico, sino también social y cultural. Combatirla implica educación digital, leyes más efectivas y una cultura de respeto en internet.

Mientras las redes continúan expandiendo su influencia en la vida diaria, el desafío será convertirlas en espacios seguros donde la libertad de expresión no se convierta en una excusa para la agresión.