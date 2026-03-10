México y Brasil buscan acercarse: Sheinbaum prepara viaje clave para cerrar acuerdos con Lula

La relación entre México y Brasil podría entrar en una nueva etapa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, analiza realizar un viaje a Brasil antes de junio para reunirse con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y avanzar en acuerdos económicos que fortalezcan la cooperación entre las dos mayores economías de América Latina.

La posible visita surge después de una conversación telefónica entre ambos líderes, en la que revisaron proyectos conjuntos relacionados con desarrollo económico, educación, ciencia y energía. El objetivo es convertir esos diálogos en acuerdos concretos que impulsen nuevas oportunidades de inversión y colaboración bilateral.

La visita se planifica antes de las elecciones en Brasil

Sheinbaum explicó que la visita tendría que realizarse antes de junio debido al calendario político brasileño, ya que ese país iniciará su proceso electoral en ese periodo. Evitar ese contexto permitiría mantener el encuentro centrado en temas económicos y estratégicos.

Uno de los puntos centrales sería la organización de un encuentro empresarial entre compañías mexicanas y brasileñas. La intención es reunir al sector privado de ambos países para explorar nuevos proyectos de inversión y alianzas industriales.

Cooperación energética como prioridad en la agenda

La cooperación energética también aparece como una de las áreas prioritarias en la agenda. Durante su conversación, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de profundizar la relación bilateral en este sector, considerado clave para el crecimiento económico y la innovación tecnológica.

México y Brasil representan las economías más grandes de América Latina, por lo que un acercamiento más estrecho entre ambos gobiernos podría tener impacto regional. En los últimos meses, los contactos entre ambos países han aumentado, en parte como respuesta a cambios en el escenario económico internacional.

Desde el inicio de su administración, Sheinbaum ha buscado fortalecer la cooperación con países latinoamericanos, mientras que Lula ha promovido una mayor integración regional para impulsar el comercio y el desarrollo industrial en la región.

Estrategia diplomática para consolidar la relación

La invitación a Sheinbaum forma parte de una estrategia diplomática para consolidar la relación bilateral. Lula incluso ha propuesto que el encuentro incluya a empresarios de ambos países, con el objetivo de convertir la diplomacia política en oportunidades económicas concretas.

De concretarse el viaje en los próximos meses, la reunión podría marcar un paso importante hacia una cooperación más estrecha entre México y Brasil, con proyectos conjuntos que busquen impulsar comercio, inversión y desarrollo tecnológico en la región.