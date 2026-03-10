"Alito" Moreno insiste en una mega alianza opositora contra Morena

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, volvió a poner sobre la mesa una propuesta que podría redefinir el panorama político rumbo a futuras elecciones: una alianza entre el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano para enfrentar a Morena.

Moreno, conocido políticamente como "Alito", aseguró que la oposición solo podrá competir con fuerza si logra unirse, ya que la división entre partidos opositores termina beneficiando al partido en el poder, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La apuesta: unir a la oposición

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó un llamado directo a las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) para construir un frente común que permita competir de manera más sólida contra el oficialismo.

Según Moreno, ignorar la necesidad de una alianza sería "cerrar los ojos ante la realidad política del país". En su opinión, la fragmentación de la oposición debilita cualquier intento de equilibrio frente al gobierno.

El dirigente priista también defendió la idea de las coaliciones políticas, señalando que las alianzas no deben verse como una señal de debilidad, sino como una estrategia legítima dentro de la democracia para equilibrar el poder.

También lee: México y Brasil buscan acercarse: Sheinbaum prepara viaje clave para cerrar acuerdos con Lula

Un objetivo claro: frenar el avance de Morena

La propuesta de Moreno tiene un objetivo central: derrotar a Morena en los próximos procesos electorales, tanto en elecciones intermedias como en futuras presidenciales.

Para el líder del PRI, la clave está en dejar atrás las rivalidades entre partidos opositores y enfocarse en construir una alternativa política que pueda competir con la estructura electoral del partido gobernante.

En este contexto, insistió en que la unidad de la oposición será determinante para el futuro político del país, especialmente ante el dominio electoral que Morena ha consolidado en los últimos años.

Un debate que divide a la oposición

Aunque la propuesta busca fortalecer a la oposición, también refleja las tensiones internas entre los partidos. Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ha mostrado resistencia en el pasado a integrarse en alianzas con PRI y PAN.

Sin embargo, Moreno insiste en que la prioridad debe ser construir un bloque amplio que pueda equilibrar el poder político en México, incluso si eso implica superar diferencias ideológicas.