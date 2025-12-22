Volaris y Viva Aerobus buscan inversión en el sector aeronáutico

Sheinbaum aclara alianza entre Volaris y Viva Aerobus: no es fusión y busca mayor inversión.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se abordó el tema de la alianza anunciada entre las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris, acuerdo que fue presentado a la mandataria desde Palacio Nacional. Al responder a los cuestionamientos, Sheinbaum precisó que el convenio no implica una fusión entre ambas empresas, sino un esquema de colaboración específico que permitirá mantener la operación independiente de cada aerolínea.

¿Qué implica la alianza entre Volaris y Viva Aerobus?

UNA ALIANZA SIN FUSIÓN ENTRE LAS AEROLÍNEAS VOLARIS Y VIVA AEROBUS. La presidenta explicó que el acuerdo no contempla la desaparición de ninguna de las marcas ni la integración total de las compañías. 'Pues es una alianza especial, no es una fusión, digamos, de las dos empresas, sino es una alianza especial entre Viva Aerobus y Volaris', señaló. Indicó que los representantes de ambas aerolíneas acudieron previamente para informarle sobre el acuerdo y los objetivos que persigue esta colaboración.

¿Cuál es el objetivo de la alianza?

ALIANZA ENTRE VOLARIS Y VIVA BUSCA MAYOR INVERSIÓN EN EL SECTOR AERONÁUTICO. Sheinbaum destacó que uno de los ejes centrales de la alianza es el aumento de la inversión en el sector aeronáutico nacional, particularmente para ampliar la capacidad operativa de las aerolíneas mexicanas. 'Su objetivo estuvieron aquí para informarme, lo cual agradezco, de este acuerdo que estaban tomando y su objetivo es invertir más', afirmó. Detalló que las empresas planean mantener sus marcas comerciales, pero de manera paralela impulsar nuevas inversiones en infraestructura y flota aérea. 'Lo que quieren es no solamente agruparse aunque mantienen las dos marcas, sino invertir, comprar más aviones, invertir en talleres, en fin, es una inversión muy importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas en nuestro mercado', explicó.

¿Cómo afectará la alianza las rutas aéreas?

UNIÓN DE VOLARIS Y VIVA AEROBUS FORTALECERÁ RUTAS A ESTADOS UNIDOS. La mandataria señaló que la expansión prevista con esta alianza busca fortalecer principalmente las rutas hacia Estados Unidos, aunque también contempla otros destinos internacionales. 'Principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Europa y a otros lugares', indicó. De acuerdo con Sheinbaum, este crecimiento permitiría ampliar la presencia de aerolíneas mexicanas en mercados internacionales y fortalecer la conectividad aérea del país.

¿Qué revisión se requiere para la alianza?

HACE FALTA UNA REVISIÓN POR LA COMISIÓN NACIONAL ANTIMONOPOLIO. La presidenta subrayó que el acuerdo deberá ser revisado por la autoridad competente en materia de competencia económica antes de su implementación definitiva. 'Tiene todavía que venir un análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, que lo presentarán en su momento y la comisión hará su revisión', puntualizó. Indicó que cualquier avance del acuerdo deberá realizarse conforme al marco legal vigente.