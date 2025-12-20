Genaro García Luna apela su condena de 38 años en Nueva York

Los abogados de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, presentaron este viernes un recurso de apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que cumple en Estados Unidos. El documento, de 78 páginas y extensos anexos, busca anular la condena o conseguir la orden para un nuevo juicio, argumentando que el tribunal incurrió en errores procesales y abusó de su discreción.

García Luna fue sentenciado en octubre de 2024 por el juez Brian Cogan tras ser hallado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico, colaboración con el crimen organizado (específicamente el Cártel de Sinaloa) y falso testimonio. Sin embargo, su defensa sostiene que el proceso estuvo "irremediablemente contaminado" y se basó en testimonios de criminales sin credibilidad.

¿Cuáles son los argumentos principales de la defensa?

La apelación se sustenta en cinco pilares fundamentales presentados ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York:

1. Violaciones al debido proceso: Afirman que el tribunal negó injustamente una audiencia para un nuevo juicio.

2. Testigos sin credibilidad: La defensa alega que se dio validez a declaraciones falsas de testigos cooperantes.

3. Ocultamiento de evidencia exculpatoria: Reclaman que no se les permitió acceso a información clasificada que podría haber beneficiado al acusado.

4. Pruebas irrelevantes: Critican la presentación de fotografías de propiedades personales de García Luna que, según ellos, no estaban relacionadas con los delitos imputados.

5. Sentencia desproporcionada: El documento califica la condena como "sustancialmente irrazonable" y mayor a lo necesario para satisfacer los fines de la justicia.

Estatus actual y futuro legal de García Luna

Actualmente, García Luna, de 57 años, cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, el mismo centro donde se encuentra recluido Joaquín "El Chapo" Guzmán. A pesar de la sentencia impuesta en 2024 y la declaración de culpabilidad de 2023, el exfuncionario mantiene su reclamo de inocencia.

El proceso de apelación podría extenderse significativamente, ya que los tribunales estadounidenses suelen tardar entre seis meses y dos años en emitir una resolución definitiva sobre este tipo de recursos. García Luna fue el máximo responsable de la seguridad en México durante el sexenio de Felipe Calderón, periodo marcado por la denominada "guerra contra las drogas".