SAT notificará a Grupo Salinas sobre adeudo fiscal de 51 mil millones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció oficialmente que, durante enero de 2026, notificará a las empresas de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, la obligación de liquidar un adeudo fiscal por 51 mil millones de pesos. El anuncio fue realizado por el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Martínez Dagnino explicó que, tras las resoluciones definitivas emitidas por los tribunales y la Suprema Corte, la autoridad fiscal está obligada por ley a proceder con el cobro. "El mes que entra, enero de 2026, se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación", afirmó el funcionario, subrayando que estos adeudos corresponden a conceptos de impuestos no pagados que datan desde el año 2008.

Opciones de ajuste y cumplimiento legal

El titular del SAT aclaró que el marco legal permite a las empresas de Salinas Pliego solicitar ajustes a la baja en multas y recargos de hasta el 39 por ciento, siempre y cuando exista la intención real de cubrir el adeudo y se ajuste a los esquemas de pago previstos en las sentencias judiciales. Asimismo, hizo un llamado al cumplimiento constitucional: "Es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa".

Postura del Gobierno Federal

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su expectativa de que el empresario cumpla con sus obligaciones fiscales una vez realizada la notificación. "Se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo; si no se paga, entonces ya viene otro proceso", advirtió la mandataria, enfatizando que el asunto ha transitado por todas las instancias legales posibles y ha llegado a su etapa final de ejecución.

Sheinbaum Pardo reiteró que este es un tema estrictamente legal, jurídico y administrativo, deslindándolo de cualquier interpretación política. Además, adelantó que solicitará actualizaciones periódicas tanto a la Secretaría de Hacienda como al SAT durante el primer mes de 2026 para informar a la ciudadanía sobre el avance del caso.

La resolución de este conflicto fiscal es uno de los temas más vigilados en el ámbito económico del país, dado el monto histórico del adeudo y la relevancia pública de Grupo Salinas en diversos sectores estratégicos de México.