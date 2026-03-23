Crisis en el IPN: denuncian presunto desvío millonario y fractura institucional

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), una de las instituciones educativas más emblemáticas de México, atraviesa un momento delicado que ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera de su comunidad. La Fundación Politécnico A.C. ha llevado el conflicto hasta instancias legales, acusando a la máxima autoridad del instituto de un presunto desvío de recursos que podría ascender a más de 125 millones de pesos.

Un conflicto que escaló a la justicia federal

La disputa dejó de ser administrativa para convertirse en un caso judicial. La Fundación presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), además de una demanda civil, señalando al director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, por posibles delitos como peculado, tráfico de influencias y uso indebido de funciones.

Según la organización, estas acciones no surgieron de la nada, sino de una serie de decisiones que consideran irregulares y que habrían afectado directamente el manejo de recursos destinados a estudiantes, becas e infraestructura.

El punto clave: el control del dinero y los donativos

En el fondo del conflicto hay una lucha por el control de los recursos económicos. La Fundación Politécnico, que durante años ha administrado donativos para apoyar a la comunidad académica, acusa que desde la dirección del IPN se intentó crear una nueva asociación para captar esos fondos.

De acuerdo con la denuncia, esta nueva organización habría operado sin la autorización necesaria como donataria, lo que, según la Fundación, podría abrir la puerta a irregularidades en el uso del dinero.

Este movimiento no solo habría generado tensiones institucionales, sino también incertidumbre sobre el destino de los recursos que históricamente han beneficiado a estudiantes y proyectos educativos.

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Impacto en la comunidad politécnica

Más allá del conflicto legal, el verdadero riesgo está en sus efectos sobre la comunidad. La Fundación advierte que estas decisiones podrían afectar programas clave, como becas, apoyos académicos y mejoras en instalaciones.

El IPN, concebido como un motor de desarrollo social y educativo en México, enfrenta así una crisis que pone en duda la transparencia en la gestión de sus recursos y su estabilidad institucional.

Un contexto aún más delicado

El caso no ocurre en aislamiento. Paralelamente, otros funcionarios del instituto han sido señalados por presuntas irregularidades, e incluso uno de ellos ya enfrenta procesos legales por desvío de recursos en otro ámbito.

Este entorno refuerza la percepción de que el problema podría ser más profundo que un conflicto individual, apuntando a posibles fallas estructurales en la administración.

¿Qué sigue?

El proceso apenas comienza. Las autoridades deberán investigar si las acusaciones tienen sustento y, en su caso, determinar responsabilidades. Mientras tanto, la comunidad politécnica observa con preocupación un conflicto que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del instituto.