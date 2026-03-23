Semana Santa 2026: fechas clave, descanso y lo que debes saber para aprovecharla al máximo

La Semana Santa 2026 ya está en el radar de millones de personas en México, no solo por su significado religioso, sino porque también representa uno de los periodos vacacionales más esperados del año. Si estás pensando en descansar, viajar o simplemente desconectarte, aquí te contamos todo lo importante de esta celebración.

¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026 en México?

En 2026, la Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, comenzando con el Domingo de Ramos y concluyendo con el Domingo de Resurrección.

Estas son las fechas más importantes:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Además, muchas actividades y tradiciones religiosas se desarrollan durante toda la semana, con procesiones, representaciones y celebraciones en todo el país.

Días de descanso y vacaciones durante la Semana Santa 2026

Aunque en México no todos los días son oficiales como festivos laborales, la realidad es que la Semana Santa funciona como un gran periodo de descanso, especialmente para estudiantes.

Según el calendario escolar, las vacaciones serán aproximadamente del 30 de marzo al 10 de abril, lo que brinda casi dos semanas para viajar o relajarse.

En el ámbito laboral, los días más relevantes son:

Jueves Santo y Viernes Santo: suelen considerarse de descanso en muchas empresas.

Fin de semana (4 y 5 de abril): se extiende el periodo para escapadas o turismo.

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Tradiciones y turismo en la Semana Santa 2026

A diferencia de otras fechas fijas, la Semana Santa no cae en el mismo día cada año. Esto se debe a que se calcula con base en el calendario lunar: se celebra después de la primera luna llena de primavera.

Este detalle hace que a veces ocurra en marzo y otras en abril, como en 2026.

En México, la Semana Santa no solo es un evento religioso. Es también una temporada clave para el turismo:

Playas llenas y destinos naturales en su punto máximo.

Pueblos mágicos y ciudades coloniales con actividades especiales.

Procesiones y representaciones tradicionales en distintas regiones.

Incluso estados como Coahuila preparan actividades culturales, recorridos históricos y experiencias gastronómicas para atraer visitantes durante estos días.

Durante esta semana, millones de personas participan en prácticas que han pasado de generación en generación:

Procesiones religiosas

Representaciones de la Pasión de Cristo

Ayuno y abstinencia, especialmente el Viernes Santo

Quema de Judas en algunas regiones

Estas tradiciones convierten la Semana Santa en una mezcla única de fe, cultura y comunidad.

Un momento ideal para hacer una pausa

Más allá de su origen religioso, la Semana Santa se ha transformado en una oportunidad perfecta para detener el ritmo cotidiano. Ya sea que la vivas con espiritualidad, en familia o viajando, es un periodo que combina descanso, reflexión y experiencias únicas.