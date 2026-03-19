Sheinbaum aclara invitaciones al Mundial 2026: fueron para todos los países

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que las invitaciones para asistir a la Copa Mundial de Futbol 2026 fueron enviadas a todos los países con los que México mantiene relaciones, y no únicamente al rey de España, Felipe VI.

Durante una declaración, la mandataria explicó que Gabriela Cuevas, representante del gobierno para la organización del Mundial, fue la encargada de hacer llegar las cartas a nivel internacional, subrayando que se trató de una convocatoria general.

Sheinbaum precisó que, dentro de este proceso, también se incluyó al monarca español, aunque reiteró que no se trató de un caso particular. Al ser cuestionada sobre un posible encuentro con Felipe VI en caso de su visita, respondió que "ya veremos".

De acuerdo con información confirmada por la Casa Real, la presidenta mexicana envió una carta personal al rey de España para invitarlo al evento deportivo que se llevará a cabo en los próximos meses. En la misiva, destacó que el Mundial representa una oportunidad para resaltar los lazos históricos entre México y España, construidos a partir de la cultura, el idioma y una relación compartida a lo largo del tiempo.

Fuentes oficiales señalaron que la invitación fue bien recibida por la monarquía española, que la consideró un gesto para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

El documento tiene fecha del 3 de febrero y fue entregado al monarca el 24 del mismo mes, antes de que el rey Felipe VI realizara declaraciones en las que reconoció abusos y controversias éticas durante los periodos de la Conquista y la Colonia.