Sergio Mayer retoma su curul y enfrenta críticas dentro de Morena

El diputado de Morena, Sergio Mayer, regresó a ocupar su lugar en la Cámara de Diputados luego de haber solicitado licencia para participar en el reality show ´La Casa de los Famosos´, donde fue eliminado tras tres semanas. Su reincorporación generó inconformidad entre integrantes de su propia bancada en San Lázaro.

¿Qué declaró Sergio Mayer sobre su regreso?

Durante una sesión en la Cámara Baja, Mayer defendió su decisión de retomar sus funciones legislativas y ofreció una disculpa pública por la controversia generada. Señaló que comprende la responsabilidad que implica el cargo y subrayó que su regreso responde al compromiso con la ciudadanía.

El legislador aseguró que su solicitud de licencia se realizó conforme a la normativa vigente, aunque admitió que su participación en el programa pudo haber sido mal interpretada en el ámbito político. Por ello, expresó su disculpa a quienes se sintieron ofendidos por su decisión.

Reacciones de sus compañeros en Morena

Asimismo, sostuvo que tanto su salida temporal como su retorno al Congreso se apegan a la legalidad, enfatizando que se trata de un derecho como representante popular y no de una concesión.

Sin embargo, su regreso fue criticado por integrantes de Morena. La diputada Andrea Navarro señaló que los legisladores deben actuar con dignidad y enfocarse en su labor pública, alejados de intereses ajenos a su función.

Navarro también destacó el desempeño de Luis Morales, suplente de Mayer, resaltando su cercanía con la ciudadanía y su disposición para informar a la población durante el tiempo en que ocupó el cargo.